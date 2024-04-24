Актриса Яна Поплавская сообщила о состоянии супруга после избиения

Яна Поплавская рассказала о состоянии мужа: сейчас он в больнице

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале рассказала, как себя чувствует её муж после вчерашнего инцидента.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Жена Евгения Яковлева сообщила, что сейчас супруг находится в больнице.

"Муж в больнице под капельницами. Открыли больничный, обследуют. Всё, что знаю на сегодняшний момент: сотрясение мозга, гематома, потеря ориентации из-за удара нападавшего в голову. Врачи продолжают обследовать мужа. Ещё раз повторю — спасибо, что живой!", — написала Яна Поплавская.

При этом актриса рассказала, что сегодня у них важное событие — 9 лет отношениям. Однако праздник омрачился.

Накануне Евгения Яковлева избили по дороге на работу. Муж Яны Поплавской ехал на машине, когда его стал провоцировать другой водитель. В результате произошло ДТП. Когда Евгений вышел из автомобиля, то некий мужчина ударил его. Муж актрисы успел скрыться в своей машине, но нападавший начал пытаться проникнуть в салон. Тогда Евгений Яковлев вызвал полицию и ГИБДД.