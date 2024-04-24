Настоящих людей уже тошнит от этого: Джонни Депп раскритиковал современный Голливуд

Джонни Депп заявил, что не вернется в крупнобюджетное кино

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Джонни Депп, американский актер и режиссер, назвал никчемными людей, которые сегодня делают кино в Голливуде.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Похоже, актера совсем не волнует политика отмены, которую применили к нему после скандального развода. Современный голливудский кинематограф больше не интересует звезду "Пиратов карибского моря".

Депп не хочет снова сниматься в дорогостоящем кино, хотя именно кассовые блокбастеры принесли ему мировую известность. Всему есть цена. И за это он заплатил крушением своих планов сделать что-нибудь новое. Бесконечный поток однообразных предложений поглотил его и лишил возможности экспериментировать.

Актер считает, что сейчас перед Голливудом стоит задача заработать как можно больше денег в прокате, а искусство для тех, кто снимает кино — на втором плане.