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Настоящих людей уже тошнит от этого: Джонни Депп раскритиковал современный Голливуд

Джонни Депп заявил, что не вернется в крупнобюджетное кино

1:06
Кино

Джонни Депп, американский актер и режиссер, назвал никчемными людей, которые сегодня делают кино в Голливуде.

Джонни Депп заявил, что не вернется в крупнобюджетное кино
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Похоже, актера совсем не волнует политика отмены, которую применили к нему после скандального развода. Современный голливудский кинематограф больше не интересует звезду "Пиратов карибского моря".

Депп не хочет снова сниматься в дорогостоящем кино, хотя именно кассовые блокбастеры принесли ему мировую известность. Всему есть цена. И за это он заплатил крушением своих планов сделать что-нибудь новое. Бесконечный поток однообразных предложений поглотил его и лишил возможности экспериментировать.

Актер считает, что сейчас перед Голливудом стоит задача заработать как можно больше денег в прокате, а искусство для тех, кто снимает кино — на втором плане.

"Эти люди никому не нужны и прекрасно это осознают. Они просто бухгалтеры, которым дали возможность снимать фильмы за хренову кучу денег. Настоящих людей уже тошнит от этого", — подытожил актер

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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