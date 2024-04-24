Настоящих людей уже тошнит от этого: Джонни Депп раскритиковал современный Голливуд

Джонни Депп, американский актер и режиссер, назвал никчемными людей, которые сегодня делают кино в Голливуде.
Похоже, актера совсем не волнует политика отмены, которую применили к нему после скандального развода. Современный голливудский кинематограф больше не интересует звезду "Пиратов карибского моря".
Депп не хочет снова сниматься в дорогостоящем кино, хотя именно кассовые блокбастеры принесли ему мировую известность. Всему есть цена. И за это он заплатил крушением своих планов сделать что-нибудь новое. Бесконечный поток однообразных предложений поглотил его и лишил возможности экспериментировать.
Актер считает, что сейчас перед Голливудом стоит задача заработать как можно больше денег в прокате, а искусство для тех, кто снимает кино — на втором плане.
"Эти люди никому не нужны и прекрасно это осознают. Они просто бухгалтеры, которым дали возможность снимать фильмы за хренову кучу денег. Настоящих людей уже тошнит от этого", — подытожил актер
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