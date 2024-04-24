Звезда "Интернов" Иван Охлобыстин рассказал историю знакомства с женой Оксаной Арбузовой

Иван Охлобыстин рассказал, как познакомился с женой: "Ты будешь моей!"

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал изданию "Аргументы и Факты" о том, как познакомился со своей будущей женой Оксаной Арбузовой.

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По словам актёра, он встретил девушку в кафе Дома кино. Тогда она только закончила участие в постановке "3 сестры". Звезда "Интернов" сказал ей: "Ты будешь моей!", когда проходил рядом.

"Это были бурные, звонкие 90-е, я только снял фильм "Арбитр", а Оксана была уже знаменитой актрисой, она сыграла в фильме "Авария — дочь мента". Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье и с 2-я бородатыми кавалерами, как оказалось, они только отыграли спектакль "3 сестры" по Чехову. Проходя мимо, я взял и сказал: "Ты будешь моей!" — сообщил Иван Охлобыстин.

После знакомства актёр предложил Оксане Арбузовой прокатиться на мотоцикле по ночной Москве. Она согласилась, но с условием, что Иван Охлобыстин отвезёт её до дома.

"Я пообещал, но в итоге отвёз её к себе и не выпускал из дома, пока не появился 3-й ребёнок. После этого она пришла в себя и поняла, что ей деваться уже некуда", — пошутил актёр.

Напомним, что пара узаконила отношения в 1995 году. Сейчас они воспитывают шестерых детей и счастливы в браке.