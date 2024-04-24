Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бухгалтер Анисимова: лучше не планировать отпуск на праздники
Названы особенности сна, усиливающие риски хронических заболеваний
Учёные научились удалять из мозга воспоминания
Диетолог Круглова: полезные белковые перекусы помогут сохранить фигуру в офисе
Психолог поделился советами о том, как сохранить форму во время отпуска
JAC опубликовал цены на свои автомобили в РФ в версиях 2023 и 2024 годов выпуска
Лучший рецепт русского холодца
Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
Звезда "Интернов" Иван Охлобыстин рассказал историю знакомства с женой Оксаной Арбузовой

Иван Охлобыстин рассказал, как познакомился с женой: "Ты будешь моей!"

Кино

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин рассказал изданию "Аргументы и Факты" о том, как познакомился со своей будущей женой Оксаной Арбузовой

Иван Охлобыстин рассказал, как познакомился с женой: "Ты будешь моей!"
Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам актёра, он встретил девушку в кафе Дома кино. Тогда она только закончила участие в постановке "3 сестры". Звезда "Интернов" сказал ей: "Ты будешь моей!", когда проходил рядом.

"Это были бурные, звонкие 90-е, я только снял фильм "Арбитр", а Оксана была уже знаменитой актрисой, она сыграла в фильме "Авария — дочь мента". Я приехал вечером в кафе Дома кино с желанием познакомиться с барышней. И увидел Оксану, она была в воздушном платье и с 2-я бородатыми кавалерами, как оказалось, они только отыграли спектакль "3 сестры" по Чехову. Проходя мимо, я взял и сказал: "Ты будешь моей!" — сообщил Иван Охлобыстин.

После знакомства актёр предложил Оксане Арбузовой прокатиться на мотоцикле по ночной Москве. Она согласилась, но с условием, что Иван Охлобыстин отвезёт её до дома.

"Я пообещал, но в итоге отвёз её к себе и не выпускал из дома, пока не появился 3-й ребёнок. После этого она пришла в себя и поняла, что ей деваться уже некуда", — пошутил актёр.

Напомним, что пара узаконила отношения в 1995 году. Сейчас они воспитывают шестерых детей и счастливы в браке.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Стала известна баснословная стоимость брендовой юбки жены Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.

Жена Петросяна пощеголяла в юбке почти за четверть миллиона рублей
Музыкальный критик Соседов подтвердил возвращение Лолиты на телевидение
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Скидки до 50% на перелеты "Аэрофлотом": масштабная распродажа билетов
Кирпич придёт на смену батарейки: инженеры со всего мира предложили необычные способы хранения энергии
Армия России начинает "выносить" железнодорожную инфраструктуру Украины Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова В мире начинается битва за миграционные потоки Саид Гафуров
Малина будет сладкой, как мёд, и крупной, как грецкий орех: вот какие 2 агроприёма нужно использовать
Самые добрые породы кошек, которые привязаны к своему хозяину больше всего: четверка из кошачьего мира
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Им удалось увеличить продолжительность жизни в 2-3 раза: российские учёные достигли успеха в модификации человеческих клеток
Последние материалы
JAC опубликовал цены на свои автомобили в РФ в версиях 2023 и 2024 годов выпуска
Лучший рецепт русского холодца
Алёна Водонаева ответила на сообщения по поводу смерти Лены Миро
Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова
Как приготовить шоколадные батончики из цветной капусты
Ученые установили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Простой рецепт нежной курочки в духовке
Кирилл Константинов: не забудьте положить зелёнку в детскую аптечку
Самая красивая порода кошек в мире
Избавляемся от проблемы с акне: рацион, который строит кожу изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников