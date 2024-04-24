Стала известна одна из концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик", от реализации которого он отказался

Единая вселенная: стала известна одна из концепций фильма Тарантино "Кинокритик"

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Стала известна одна из возможных концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом пишет "The Hollywood Reporter".

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации издания, в картине могли бы сделать так, что все работы режиссёра на самом деле существуют в единой вселенной. Благодаря задумке актёры из предыдущих проектов вернулись бы в новом фильме.

Тем не менее, ранее Квентин Тарантино отказался от съёмок своей 10-й работы "Кинокритик". Предположительно, режиссёр придумает концепцию другого фильма, который может стать его последним проектом в сфере кино.