Стала известна одна из концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик", от реализации которого он отказался

Стала известна одна из возможных концепций фильма Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом пишет "The Hollywood Reporter".
По информации издания, в картине могли бы сделать так, что все работы режиссёра на самом деле существуют в единой вселенной. Благодаря задумке актёры из предыдущих проектов вернулись бы в новом фильме.
Тем не менее, ранее Квентин Тарантино отказался от съёмок своей 10-й работы "Кинокритик". Предположительно, режиссёр придумает концепцию другого фильма, который может стать его последним проектом в сфере кино.
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