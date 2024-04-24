А как мы без Пугачевой?: Эвелина Бледанс ждет сбежавшую певицу обратно в Россию

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Эвелина Бледанс заскучала по Алле Пугачевой и ждет ее возвращения

Кино

Эвелина Бледанс призналась, что соскучилась по Алле Пугачевой и ждет ее возвращения. Актрисе не хватает постов в соцсетях, где она с удовольствием наблюдала за развитием детей-близнецов певицы.

Эвелина Бледанс заскучала по Алле Пугачевой и ждет ее возвращения
Фото: Evelina_Bledans by Evelina_Bledans, Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0

Бледанс хочет и дальше видеть, как "как плавают и говорят по-французски" Лиза и Гарри, и очень скучает по этим ребятам, так как сейчас их нет в соцсетях.

По мнению Бледанс, ни Алла без России, ни Россия без нее не могут. Поэтому она думает, что возвращение Пугачевой с детьми неизбежно. Хотя на данном этапе нельзя не признать, что пропасть, которую певица сама создала между российской публикой и собственной персоной, достаточно трудно будет преодолеть.

Очень многим уже просто безразлична ее судьба, тем более, что ей больше нечего предложить зрителю. Голос, артистизм, хорошие авторы и композиторы — все позади.

"К сожалению, мы друг от друга оторвались", — заключила актриса свои рассуждения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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