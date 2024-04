А как мы без Пугачевой?: Эвелина Бледанс ждет сбежавшую певицу обратно в Россию

Эвелина Бледанс призналась, что соскучилась по Алле Пугачевой и ждет ее возвращения. Актрисе не хватает постов в соцсетях, где она с удовольствием наблюдала за развитием детей-близнецов певицы.

Фото: Evelina_Bledans by Evelina_Bledans, Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0