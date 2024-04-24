А как мы без Пугачевой?: Эвелина Бледанс ждет сбежавшую певицу обратно в Россию

Эвелина Бледанс призналась, что соскучилась по Алле Пугачевой и ждет ее возвращения. Актрисе не хватает постов в соцсетях, где она с удовольствием наблюдала за развитием детей-близнецов певицы.
Бледанс хочет и дальше видеть, как "как плавают и говорят по-французски" Лиза и Гарри, и очень скучает по этим ребятам, так как сейчас их нет в соцсетях.
По мнению Бледанс, ни Алла без России, ни Россия без нее не могут. Поэтому она думает, что возвращение Пугачевой с детьми неизбежно. Хотя на данном этапе нельзя не признать, что пропасть, которую певица сама создала между российской публикой и собственной персоной, достаточно трудно будет преодолеть.
Очень многим уже просто безразлична ее судьба, тем более, что ей больше нечего предложить зрителю. Голос, артистизм, хорошие авторы и композиторы — все позади.
"К сожалению, мы друг от друга оторвались", — заключила актриса свои рассуждения.
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