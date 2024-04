Творится что-то невероятное: Маргарита Суханкина благодарна сериалу "Слово пацана"за новую волну популярности ее песен

Солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала, что после выхода сериала "Слово пацана" на экраны она получает множество предложений о проведении вечеринок и концертов, а на ее выступления приходят поклонники разных поколений.

Фото: YouTube канал Маргарита Суханкина by Скриншот видео YouTube канала Маргарита Суханкина is licensed under public domain