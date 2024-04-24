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Творится что-то невероятное: Маргарита Суханкина благодарна сериалу "Слово пацана"за  новую волну популярности ее песен

Суханкина рассказала, что после выхода "Слова пацана", она снова стала популярной

Кино

Солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала, что после выхода сериала "Слово пацана" на экраны она получает множество предложений о проведении вечеринок и концертов, а на ее выступления приходят поклонники разных поколений.

Суханкина рассказала, что после выхода "Слова пацана", она снова стала популярной
Фото: YouTube канал Маргарита Суханкина by Скриншот видео YouTube канала Маргарита Суханкина is licensed under public domain

Певица удивлена волной успеха своих песен, а все благодаря тому, что создатели "Слова пацана" включили в музыкальное сопровождение сериала композиции в ее исполнении, дав им новую жизнь

"Благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!" — поделилась Маргарита Суханкина.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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