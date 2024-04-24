Творится что-то невероятное: Маргарита Суханкина благодарна сериалу "Слово пацана"за  новую волну популярности ее песен

Солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина рассказала, что после выхода сериала "Слово пацана" на экраны она получает множество предложений о проведении вечеринок и концертов, а на ее выступления приходят поклонники разных поколений.
Певица удивлена волной успеха своих песен, а все благодаря тому, что создатели "Слова пацана" включили в музыкальное сопровождение сериала композиции в ее исполнении, дав им новую жизнь
"Благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!" — поделилась Маргарита Суханкина.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.