Он сильно отличается: сюжет изначальной версии мультфильма "Король Лев"

"Король Лев" — всемирно известный мультфильм 1994 года выпуска.
По сюжету у Короля-Льва рождается наследник по имени Симба. Ему предстоит познать горе утраты, предательство, а также изгнание. Однако в конечном итоге он обретёт счастье и станет королём.
Оказывается, мультфильм мог быть совсем другим.
Изначально планировалось в центр сюжета поставить борьбу между львами и бабуинами. Кроме того, предводителем обезьян должен был выступить Шрам (брат отца Симбы в финальной версии).
Симба тоже фигурировал в первом варианте мультфильма. Он должен был быть свергнут сразу же после становления королём из-за лени и сложного характера.
Кстати, изначально создатели картины хотели дать мультфильму другие названия. Среди них значились: "Король Калахари", "Царь зверей" и "Король джунглей". Однако они в итоге решили остановиться на "Короле Льве".
Коллеги артиста пришли ему на помощь.