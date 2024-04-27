Он сильно отличается: сюжет изначальной версии мультфильма "Король Лев"

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Каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев"

0:59
Кино

"Король Лев" — всемирно известный мультфильм 1994 года выпуска. 

Каким был сюжет первой версии мультфильма "Король Лев"
Фото: flickr.com by Russ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По сюжету у Короля-Льва рождается наследник по имени Симба. Ему предстоит познать горе утраты, предательство, а также изгнание. Однако в конечном итоге он обретёт счастье и станет королём. 

Оказывается, мультфильм мог быть совсем другим.

Изначально планировалось в центр сюжета поставить борьбу между львами и бабуинами. Кроме того, предводителем обезьян должен был выступить Шрам (брат отца Симбы в финальной версии).

Симба тоже фигурировал в первом варианте мультфильма. Он должен был быть свергнут сразу же после становления королём из-за лени и сложного характера. 

Кстати, изначально создатели картины хотели дать мультфильму другие названия. Среди них значились: "Король Калахари", "Царь зверей" и "Король джунглей". Однако они в итоге решили остановиться на "Короле Льве".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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