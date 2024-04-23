Яна Поплавская рассказала, что её мужа избили по пути на работу

Мужа Яны Поплавской избили по дороге на работу

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале сообщила, что её мужа Евгения Яковлева избили по пути на работу.

Фото: commons.wikimedia.org by JoeNomi 1961 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она рассказала, что "бородатый водитель" начал провоцировать супруга на дороге. В итоге произошло "мелкое ДТП".

"Муж вышел из машины. Он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову: в область виска и уха. Оглушённый от удара, успел дойти и закрыться в машине. Нападавший, говорящий с акцентом, продолжал ломиться в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию", — написала Яна Поплавская.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, и супруг актрисы написал заявление.

Мужчину, который напал на Евгения Яковлева, обязали явиться в отдел после оформления ДТП. Яна Поплавская также сообщила, что в результате инцидента муж так и не доехал до работы.

"А у меня одна мысль — слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета", — заключила актриса.

Ранее Яна Поплавская рассказала о человеке, который её преследовал и даже соорудил могилу у дома.