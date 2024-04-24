Джулия Робертс была Лягушкой, а Сильвестр Сталлоне — Квазимодо: как дразнили в школе знаменитых актёров

Школьные прозвища знаменитых актёров

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Детство — не всегда самая счастливая пора для человека, даже если он в будущем становится знаменитым актёром. Дети часто любят подшучивать друг над другом, и не всегда эти шутки весёлые и безобидные. Чего только стоят школьные прозвища некоторых знаменитых актёров.

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В средней школе у Джорджа Клуни случился паралич, из-за которого половина лица была парализованной, а левый глаз не открывался. Эта болезнь передалась актёру от отца. Дети не вникали в то, какие страдания испытывал мальчик, и дразнили его Франкенштейном.

"Это было худшее время в моей жизни. Меня высмеивали и дразнили, но это испытание сделало меня ещё сильнее", — делился Клуни в интервью изданию The Mirror в 2003 году.

Леонардо Ди Каприо называли Тормозом из-за того, что у него было не всё гладко с учёбой.

В средней школе одноклассники Джулии Робертс стали бы кататься со смеху, если бы им сказали, что в будущем девочка, которую они называли Лягушкой, сыграет в главной роли в фильме "Красотка".

Сильвестр Сталлоне получил прозвище Квазимодо из-за родовой травмы. Когда он рождался, врач в роддоме тянул его щипцами. Это привело к тому, что часть лица будущего актёра оказалась парализованной, а речь — нарушенной.