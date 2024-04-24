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Ольга Кабо назвала черту российского кино, которая, по её мнению, делает отечественные фильмы лучше зарубежных

Ольга Кабо объяснила, почему она считает, что российское кино лучше зарубежного

0:58
Кино

Ольга Кабо уверена, что, несмотря на наличие огромного количество впечатляющих зарубежных фильмов, российское кино гораздо лучше, во всяком случае, у него есть все задатки стать лучшим.

Ольга Кабо объяснила, почему она считает, что российское кино лучше зарубежного
Фото: commons.wikimedia.org by AKfounder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эту тему Кабо затронула не случайно: в последнее время в России снимают большое количество новых фильмов, среди которых немало экранизаций старых мультфильмов ("Летучий корабль", "Бременские музыканты") или ремейков советских лент ("Сто лет тому вперёд").

Кабо считает, что в российском кино присутствует душа, и именно она делает российские фильмы самобытными и привлекающими зрителя. Актриса довольна, что в России больше не показывают голливудские фильмы, поскольку это позволяет отечественным режиссёрам проявить все свои способности и не остаться в тени.

Кабо высказала пожелание, чтобы российские сценаристы и режиссёры творили сами и не подражали своим европейским коллегам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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