Ольга Кабо назвала черту российского кино, которая, по её мнению, делает отечественные фильмы лучше зарубежных

Ольга Кабо уверена, что, несмотря на наличие огромного количество впечатляющих зарубежных фильмов, российское кино гораздо лучше, во всяком случае, у него есть все задатки стать лучшим.
Эту тему Кабо затронула не случайно: в последнее время в России снимают большое количество новых фильмов, среди которых немало экранизаций старых мультфильмов ("Летучий корабль", "Бременские музыканты") или ремейков советских лент ("Сто лет тому вперёд").
Кабо считает, что в российском кино присутствует душа, и именно она делает российские фильмы самобытными и привлекающими зрителя. Актриса довольна, что в России больше не показывают голливудские фильмы, поскольку это позволяет отечественным режиссёрам проявить все свои способности и не остаться в тени.
Кабо высказала пожелание, чтобы российские сценаристы и режиссёры творили сами и не подражали своим европейским коллегам.
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