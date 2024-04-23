Актриса Ребел Уилсон рассказала о приглашении от члена Британской королевской на оргию

Ребел Уилсон рассказала, что член Британской королевской семьи звал её на оргию

1:23 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ребел Уилсон рассказала, что один из членов Британской королевской семьи звал её принять участие в оргии с наркотическими средствами. Об этом пишет "EADaily" со ссылкой на портал "Page Six".

Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что актриса рассказала об этом случае в мемуарах. Она не стала упоминать имени человека семейства Виндзоров, который её пригласил. Однако Ребел Уилсон уточнила, что он был "15-м или 20-м в очереди на британский престол".

По словам актрисы, приглашение она получила в 2014 году и согласилась посетить мероприятие.

Ребел Уилсон явилась на него в "пышном наряде с конусной шляпой", который она назвала "безумным". По её словам, на мероприятии присутствовали акробаты и мужчины, состязающиеся верхом на лошадях. При этом там был бассейн, в котором плавали женщины, одетые, как русалки. Гостям предлагали попробовать наркотические средства с подносов.

Ребел Уилсон поспешила уйти с мероприятия.

"Я поправила своё платье девственницы и убежала оттуда так быстро, как это было возможно", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ребел Уилсон раскрыла имя человека, с которым лишилась девственности в 35 лет.