Актриса Ребел Уилсон рассказала о приглашении от члена Британской королевской на оргию

Актриса Ребел Уилсон рассказала, что один из членов Британской королевской семьи звал её принять участие в оргии с наркотическими средствами. Об этом пишет "EADaily" со ссылкой на портал "Page Six".
Сообщается, что актриса рассказала об этом случае в мемуарах. Она не стала упоминать имени человека семейства Виндзоров, который её пригласил. Однако Ребел Уилсон уточнила, что он был "15-м или 20-м в очереди на британский престол".
По словам актрисы, приглашение она получила в 2014 году и согласилась посетить мероприятие.
Ребел Уилсон явилась на него в "пышном наряде с конусной шляпой", который она назвала "безумным". По её словам, на мероприятии присутствовали акробаты и мужчины, состязающиеся верхом на лошадях. При этом там был бассейн, в котором плавали женщины, одетые, как русалки. Гостям предлагали попробовать наркотические средства с подносов.
Ребел Уилсон поспешила уйти с мероприятия.
"Я поправила своё платье девственницы и убежала оттуда так быстро, как это было возможно", — сообщила она.
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