Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лидером по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стала Чукотка
Уролог Асаханов: сырая свёкла поможет увеличить либидо у мужчин
Назван лучший раствор для рассады
ЦБ: количество полисов ОСАГО для легковых такси выросло на 39 процентов
Рецепт окрошки с грибами
JPSP: ученые объяснили, почему ожидание так мучительно
Как предотвратить повторное набирание лишних килограммов
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Внучка Михаила Боярского поделилась дерзкими снимками
Актриса Ребел Уилсон рассказала о приглашении от члена Британской королевской на оргию

Ребел Уилсон рассказала, что член Британской королевской семьи звал её на оргию

1:23
Кино

Актриса Ребел Уилсон рассказала, что один из членов Британской королевской семьи звал её принять участие в оргии с наркотическими средствами. Об этом пишет "EADaily" со ссылкой на портал "Page Six". 

Ребел Уилсон рассказала, что член Британской королевской семьи звал её на оргию
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что актриса рассказала об этом случае в мемуарах. Она не стала упоминать имени человека семейства Виндзоров, который её пригласил. Однако Ребел Уилсон уточнила, что он был "15-м или 20-м в очереди на британский престол".

По словам актрисы, приглашение она получила в 2014 году и согласилась посетить мероприятие. 

Ребел Уилсон явилась на него в "пышном наряде с конусной шляпой", который она назвала "безумным". По её словам, на мероприятии присутствовали акробаты и мужчины, состязающиеся верхом на лошадях. При этом там был бассейн, в котором плавали женщины, одетые, как русалки. Гостям предлагали попробовать наркотические средства с подносов. 

Ребел Уилсон поспешила уйти с мероприятия.

"Я поправила своё платье девственницы и убежала оттуда так быстро, как это было возможно", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ребел Уилсон раскрыла имя человека, с которым лишилась девственности в 35 лет.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Последние материалы
ЦБ: количество полисов ОСАГО для легковых такси выросло на 39 процентов
Рецепт окрошки с грибами
JPSP: ученые объяснили, почему ожидание так мучительно
Как предотвратить повторное набирание лишних килограммов
Ученые установили, что в космосе человек мыслит иначе, чем на Земле
Внучка Михаила Боярского поделилась дерзкими снимками
Посадите этот цветок и навсегда забудьте о насекомых
Как приготовить курицу в медово-горчичном соусе
Готовим лимонный куриный суп с пастой орзо
Готовим праздничный ужин на Пасху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников