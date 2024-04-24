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"Зачем показывать детям мордобой?": зрители возмущены фильмом "Сто лет тому вперёд"

Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"

1:03
Кино

Советские дети обожали фильм "Гостья из будущего". Теперь, уже будучи сами родителями, узнав о ремейке старой доброй классики, многие захотели показать "Сто лет тому вперёд" своим детям. Взрослые надеялись, что фильм с Дарьей Верещагиной окажется таким же добрым и светлым, как и тот, в котором снималась Наталья Гусева.

Зрители объяснили, почему не стоит показывать детям "Сто лет тому вперёд"
Фото: commons.wikimedia.org by Steevven1 is licensed under Creative Commons CC0 License

Зрители остались не просто разочарованы фильмом. Многие пребывают в недоумении, поскольку новая экранизация романа Кира Булычёва не имеет ничего общего со старой. Кроме того, в фильме присутствуют странные диалоги и сцены излишней жестокости.

"У кино рейтинг 6+, но я пошёл с 8-летней дочерью и переживал за неё. Зачем столько негатива в фильме и показывать детям мордобой?" — задаётся вопросом один из комментаторов в Сети.

Зрители сошлись во мнении о том, что "Сто лет тому вперёд" — фильм явно не для детей, но и не каждому взрослому такое кино придётся по вкусу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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