Иван Кудрявцев сообщил, что зарубежные кинематографисты столкнулись с угрозами из-за желания посетить ММКФ

Программный директор Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Иван Кудрявцев заявил, что зарубежным режиссёрам поступали угрозы в связи с их желанием посетить мероприятие. Об этом он рассказал агентству "РИА Новости".
Иван Кудрявцев также добавил, что сейчас у многих иностранных кинематографистов нет свободы, которую им бы хотелось иметь. К этому относится, в частности, приезд в нашу страну с кинолентами.
"Этот вид культурной дипломатии пресекается. Культуру пытаются превратить в оружие. Эти попытки, понятно, что тщетны. Люди всё равно доезжают, кино своё показывают и порой даже возвращаются уже в другом качестве в свою страну... Что-то их всё-таки сюда тянет", — сказал Иван Кудрявцев.
Напомним, что ММКФ является одним из старейших фестивалей в мире. Впервые мероприятие состоялось в 1935 году. В 2024-м он проходит с 19 по 26 апреля.
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