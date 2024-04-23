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Цена мировой известности: как заработок российских звезд отличается от гонораров их коллег в Голливуде

Петров и Ходченкова заработали по 1 миллиону долларов за свои самые успешные роли

1:56
Кино

Голливудские звезды живут намного роскошнее российских знаменитостей, но и отечественные актеры не отстают и поражают сограждан своими гонорарами. Если в России речь идет о миллионах рублей, то в США миллионные гонорары рассчитываются в долларах.

Петров и Ходченкова заработали по 1 миллиону долларов за свои самые успешные роли
Фото: commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Но самые востребованные русские актеры тоже временами получают миллионы в американской валюте. Правда и снимаются они в таких случаях чаще всего в США. Так, в России Светлана Ходченкова получает от 1 млн рублей за смену, а за "Росомаху: Бессмертного" — заработала около 1 млн долларов.

Тем не менее американские актрисы все равно дороже. Анджелина Джоли - от 15 до 20 млн долларов за фильм. Николь Кидман получила 18 млн долларов за главную роль в "Мулен Руж".

Дженнифер Энистон получала 1 млн долларов за эпизод в "Друзьях", а Екатерина Волкова за главную роль в "Ворониных" — 20 тыс. долларов за серию.

То же самое и с мужчинами. Александр Петров получает от 500 тыс. рублей за смену, а Роберт Дауни-младший за роль Железного человека в "Мстителях: Финал" — 75 млн долларов, в то время как Петров за "Т-34" — около 1 млн долларов.

Брюс Уиллис получил 5 млн долларов за "Крепкий орешек", а Владимир Машков за "В тылу врага" — около 1 млн долларов.

Что касается телеведущих, то Дмитрий Нагиев зарабатывает от 1 до 2 млн рублей за смену, а Джимми Киммел в Голливуде — от 5 до 10 млн долларов в год.

Если говорить о режиссерах, то Федор Бондарчук получает 1,3 млн долларов в год, а Стивен Спилберг за фильм — от 10 до 15 млн долларов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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