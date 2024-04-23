Стал известен портрет аудитории фильма "Сто лет тому вперёд"

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" совместно с компанией "Wanta Group" рассказали об аудитории фильмов, среди которых есть картина Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд". Сведения представили эксперты на основе трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group".
Выяснилось, что фильм "Сто лет тому вперёд" в основном смотрят женщины (63%). При этом им от 12 до 17 лет (36%). Тем не менее зрители чуть более старшего возраста, 18-24 года, тоже активно посещают сеансы в кинотеатрах (31%). Меньше всего картиной интересуются люди от 25 до 34 лет (13%).
Издание также уточнило, что главными причинами просмотра фильма выступили сюжет, тематика и персонажи.
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