Стал известен портрет аудитории фильма "Сто лет тому вперёд"

Издание "Бюллетень кинопрокатчика" совместно с компанией "Wanta Group" рассказали об аудитории фильмов, среди которых есть картина Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд". Сведения представили эксперты на основе трекинга "Кинозритель" Фонда кино и "Wanta Group".

Фото: pixabay.com by By Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication