Кто богаче: Константин Хабенский против Тома Круза. Где выгоднее работать актером — в России или в Голливуде

Константин Хабенский за роль в фильме "Война миров Z" получил 1 миллион долларов

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Российские актеры обычно зарабатывают меньше голливудских коллег. Это связано с тем, что бюджеты фильмов в США гораздо выше, а рынок киноиндустрии больше.

Фото: Открытие Зимнего международного фестиваля искусств by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0.

В то же время заработок актеров зависит не только от страны, но и от конкретного проекта. Если фильм успешен в прокате, то даже российские актеры могут заработать очень большие деньги. В целом, средний актер может получать около ста тысяч за один день работы на съемочной площадке. Звезды оплачиваются в разы, а то и на порядки выше.

Константин Хабенский, один из самых популярных актеров России, зарабатывает от 1 до 2 миллионов рублей за съемочный день. В то же время, актеры Голливуда, такие как Том Круз, могут получать от 10 до 20 миллионов долларов за фильм.

К примеру, Том Круз за фильм "Миссия невыполнима: Последствия" получил 70 миллионов долларов, а Константин Хабенский за свою самую высокооплачиваемую роль в фильме "Война миров Z" — около 1 миллиона долларов.