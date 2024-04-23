"Любовь зла": Никита Кологривый спас девушку Гарика Харламова от самоубийства в новом проекте братьев Андреасян

Братья Андреасяны начали съемки романтической комедии "Любовь зла" с Никитой Кологривым в главной роли.
По сюжету, герой Кологривого изворотливый мошенник Максим оказывается в сложной ситуации. Он задолжал деньги преступникам и вынужден искать способ найти необходимую сумму.
Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка хозяйки квартиры Евы, которая пытается устроить пожар и покончить с собой из-за измены возлюбленного. Харизматичный вор-домушник решает спасти ее, чтобы не нажить себе еще больше проблем.
В фильме также сыграют Екатерина Ковальчук, Владимир Сычев, Анна Ардова, Ольга Тумайкина и другие актеры.
Никита Кологривый признался, что ему легче сниматься в боевике, чем в фильме про любовь. По его словам, в настоящий момент его герой очень близок ему. Он переживает те же чувства и эмоции, что и его персонаж.
"Основной сложностью в работе, наверное, будет достоверное погружение в добрый материал о любви, потому что снимать про драки и стрельбу гораздо легче, чем найти внутри себя чувство любви, чувство исправления, чувство искупления, — говорит Никита Кологривый.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат в середине августа 2024 года.
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