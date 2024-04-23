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Обе Алисы из экранизаций романа Кира Булычёва не похожи на девочку, описанную в книге

В книге Булычёва Алиса была блондинкой, любившей мальчишескую одежду

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Кино

После выхода фильма "Сто лет тому вперёд", который стал ремейком советской "Гостьи из будущего", зрители стали сравнивать обеих киногероинь.

В книге Булычёва Алиса была блондинкой, любившей мальчишескую одежду
Фото: flickr.com by Joe Crawford is licensed under Creative Commons CC0 License

"Новая" и "старая" Алисы Селезнёвы не похожи друг на друга хотя бы потому, что они разного возраста. Кроме того, у Алисы из современной экранизации короткая стрижка и розовые волосы. На самом деле обе актрисы — и Наталья Гусева, и Дарья Верещагина — отличаются от девочки, описанной в романе Кира Булычёва.

В книге у Алисы были светлые короткие волосы, она была высокого роста, спортивного телосложения и любила мальчишескую одежду: майки, шорты, комбинезоны.

Впрочем, хоть Наталья Гусева и не во всём походила на образ, придуманный Булычёвым, писатель видел только её в главной роли и не мыслил, чтобы Алису сыграла другая девочка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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