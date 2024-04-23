Обе Алисы из экранизаций романа Кира Булычёва не похожи на девочку, описанную в книге

После выхода фильма "Сто лет тому вперёд", который стал ремейком советской "Гостьи из будущего", зрители стали сравнивать обеих киногероинь.
"Новая" и "старая" Алисы Селезнёвы не похожи друг на друга хотя бы потому, что они разного возраста. Кроме того, у Алисы из современной экранизации короткая стрижка и розовые волосы. На самом деле обе актрисы — и Наталья Гусева, и Дарья Верещагина — отличаются от девочки, описанной в романе Кира Булычёва.
В книге у Алисы были светлые короткие волосы, она была высокого роста, спортивного телосложения и любила мальчишескую одежду: майки, шорты, комбинезоны.
Впрочем, хоть Наталья Гусева и не во всём походила на образ, придуманный Булычёвым, писатель видел только её в главной роли и не мыслил, чтобы Алису сыграла другая девочка.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.