Обе Алисы из экранизаций романа Кира Булычёва не похожи на девочку, описанную в книге

В книге Булычёва Алиса была блондинкой, любившей мальчишескую одежду

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

После выхода фильма "Сто лет тому вперёд", который стал ремейком советской "Гостьи из будущего", зрители стали сравнивать обеих киногероинь.

Фото: flickr.com by Joe Crawford is licensed under Creative Commons CC0 License

"Новая" и "старая" Алисы Селезнёвы не похожи друг на друга хотя бы потому, что они разного возраста. Кроме того, у Алисы из современной экранизации короткая стрижка и розовые волосы. На самом деле обе актрисы — и Наталья Гусева, и Дарья Верещагина — отличаются от девочки, описанной в романе Кира Булычёва.

В книге у Алисы были светлые короткие волосы, она была высокого роста, спортивного телосложения и любила мальчишескую одежду: майки, шорты, комбинезоны.

Впрочем, хоть Наталья Гусева и не во всём походила на образ, придуманный Булычёвым, писатель видел только её в главной роли и не мыслил, чтобы Алису сыграла другая девочка.