Евгений Киндинов пережил депрессию из-за того, что ему перестали предлагать роли в кино

Стало известно, куда пропал Евгений Киндинов

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Евгений Киндинов известен по многим ролям в кино. В его фильмографии есть фильмы "Романс о влюблённых", "Приключения принца Флоризеля", "Городской романс", "Весенняя сказка", "Старые стены" и многие другие, но в последний раз актёр снимался в 2014 году.

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Киндинов признавался, что у актёрской профессии есть обратная сторона медали: актёры не могут жить без съёмок и сильно переживают, когда им перестают предлагать роли, что и случилось с ним самим. Евгений Арсеньевич пережил депрессию как раз по этой причине.

Несмотря на отсутствие ролей в кино, Киндинов продолжает жить творческой жизнью. Он играет в спектакле "Третий звонок, господа!" в МХТ им. Чехова.

Актёру очень помогает в жизни вера в Бога. Он проникся религией, когда Екатерина Васильева познакомила его со священником Владимиром Волгиным. Как признавался Киндинов, если в душе есть Бог, жизнь становится более лёгкой и радостной.