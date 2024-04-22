Актёр дубляжа Пётр Гланц сделал несколько предположений про фильм "Дэдпул и Росомаха"

Пётр Гланц предположил, что в фильме "Дэдпул и Росомаха" будет "весёлый броманс"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр дубляжа Пётр Гланц предположил, что в фильме "Дэдпул и Росомаха" главные герои будут работать друг с другом вынужденно. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Trozzkiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом Пётр Гланц добавил, что, по его мнению, некоторые персонажи в картине будут отсутствовать. Например, зрители могут не увидеть Хорька — приятеля Дэдпула.

"Сама студия утверждает, что новый фильм — это отнюдь не "Дэдпул 3", это именно история про 2-х героев. Думаю, что многих героев из предыдущих фильмов, которые нам полюбились, не будет. Например, друга Дэдпула Хорька. Это будет именно про Дэдпула, который пошёл на спасение человечества, и Росомахи, который не хочет работать с Дэдпулом, но придётся. Ожидаю, что это будет весёлый броманс, весёлый фильм про дружбу против воли", — сказал актёр дубляжа.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении режиссёра Шона Леви. Он сообщил, что новый фильм будет не похож на предыдущие.