Спасти небольшую вселенную: Райан Рейнольдс показал трейлер "Дэдпула 3" с Хью Джекманом в роли Росомахи

Вышел первый трейлер "Дэдпула и Росомахи" — третьей части приключений героев вселенной Marvel, где Хью Джекман вернулся к роли своего персонажа. Мировая премьера фильма состоится 26 июля.

Фото: YouTube канал Ryan Reynolds by Скриншот видео YouTube канала Ryan Reynolds is licensed under public domain