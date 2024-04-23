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Спасти небольшую вселенную: Райан Рейнольдс показал трейлер "Дэдпула 3" с Хью Джекманом в роли Росомахи

Вышел первый трейлер третьей части "Дэдпула" с Хью Джекманом в роли Росомахи

Кино

Вышел первый трейлер "Дэдпула и Росомахи" — третьей части приключений героев вселенной Marvel, где Хью Джекман вернулся к роли своего персонажа. Мировая премьера фильма состоится 26 июля.

Вышел первый трейлер третьей части "Дэдпула" с Хью Джекманом в роли Росомахи
Фото: YouTube канал Ryan Reynolds by Скриншот видео YouTube канала Ryan Reynolds is licensed under public domain

Новый эпизод расскажет, как болтливый супергерой сможет проявить себя по-настоящему, выполняя секретное задание правительства США, и впервые встретится с Росомахой, чтобы спасти "небольшую вселенную".

"Дэдпул 3" станет единственным фильмом Marvel в 2024 году. В трейлере, опубликованном Райаном Рейнольдсом в своем YouTube-канале, показали первую схватку героев, которые объединились ради противостояния общему врагу, когда узнали историю обретения бессмертия друг друга.

Deadpool & Wolverine | Trailer
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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