В России покажут все фильмы про Игоря Грома перед выходом новой части

Кинотеатры "Каро" покажут все части "Майора Грома" перед премьерой сиквела

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Сеть кинотеатров "Каро" покажет все фильмы про Игоря Грома перед премьерой проекта "Майор Гром: Игра". Об этом пишет агентство "InterMedia" со ссылкой на "Каро. Арт".

Фото: commons.wikimedia.org by Cornischong at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что 13 мая начнутся показы картин "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Гром: Трудное детство". Фильмы можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Сургуте и Тюмени.

Напомним, что новая картина выйдет в российский прокат 23 мая. Главному герою предстоит победить опасного врага по прозвищу Призрак. Он предложит Игорю Грому принять участие в игре, ставка в которой — жизни мирных людей.