Актёр Даниил Страхов выразил уверенность, что лента "Исаев" сегодня актуальна

Актёр Даниил Страхов выразил уверенность, что сериал "Исаев" сейчас снова актуален. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".
Даниил Страхов добавил, что лента является очень качественной.
"Она удивительно актуальна сегодня, хорошо снята прекрасным, недавно ушедшим оператором Михаилом Сусловым, хорошо сыграна и рассказана", — сказал он.
При этом актёр дополнил, что "Исаев" — кино о человеке прошлого, который "полу-выдуманный, полу-настоящий".
"Читая последние сценарии, требующие от создателей сформировать новый взгляд на историю, задаёшься первым вопросом: где твоя мера ответственности? "Исаев" в этом смысле — это культурная попытка рассказать о человеке столетней давности, полу-выдуманном, полу-настоящем", — сообщил Даниил Страхов.
Действие ленты разворачивается в 1920-е годы. Исаеву поручают первые задания. Сначала главный герой отправляется в Ревель, где пресекает контрабанду ценностей. Затем он едет во Владивосток, чтобы добыть определённые сведения. Третье задание заключается в том, что Исаев оправляется за границу для последующего наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.
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