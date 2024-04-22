Актёр Даниил Страхов выразил уверенность, что лента "Исаев" сегодня актуальна

Даниил Страхов заявил, что сериал "Исаев" является "удивительно актуальным сегодня"

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Даниил Страхов выразил уверенность, что сериал "Исаев" сейчас снова актуален. Об этом он заявил изданию "Аргументы и Факты".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Даниил Страхов добавил, что лента является очень качественной.

"Она удивительно актуальна сегодня, хорошо снята прекрасным, недавно ушедшим оператором Михаилом Сусловым, хорошо сыграна и рассказана", — сказал он.

При этом актёр дополнил, что "Исаев" — кино о человеке прошлого, который "полу-выдуманный, полу-настоящий".

"Читая последние сценарии, требующие от создателей сформировать новый взгляд на историю, задаёшься первым вопросом: где твоя мера ответственности? "Исаев" в этом смысле — это культурная попытка рассказать о человеке столетней давности, полу-выдуманном, полу-настоящем", — сообщил Даниил Страхов.

Действие ленты разворачивается в 1920-е годы. Исаеву поручают первые задания. Сначала главный герой отправляется в Ревель, где пресекает контрабанду ценностей. Затем он едет во Владивосток, чтобы добыть определённые сведения. Третье задание заключается в том, что Исаев оправляется за границу для последующего наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.