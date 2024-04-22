Стало известно, сколько заработал фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" в своём прокате

Фильм "Летучий корабль" заработал более 1 миллиарда рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" собрал более 1 миллиарда рублей в прокате РФ и стран СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.

Фото: freepik.com by ededchechine is licensed under public domain

При этом за прошедшие выходные картина смогла заработать 47,7 миллиона рублей. Однако лидером проката за уикенд стал фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" — он собрал 309,2 миллиона рублей.

Напомним, что картина "Летучий корабль" является экранизацией мультфильма Гарри Бардина. Она вышла на экраны 21 марта. В фильме приняли участие Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и другие актёры.