Стало известно, сколько заработал фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" в своём прокате

Фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" собрал более 1 миллиарда рублей в прокате РФ и стран СНГ, сообщает портал kinobusiness.com.
При этом за прошедшие выходные картина смогла заработать 47,7 миллиона рублей. Однако лидером проката за уикенд стал фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперёд" — он собрал 309,2 миллиона рублей.
Напомним, что картина "Летучий корабль" является экранизацией мультфильма Гарри Бардина. Она вышла на экраны 21 марта. В фильме приняли участие Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник и другие актёры.
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