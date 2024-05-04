В картине "Д'Артаньян и три мушкетёра" сапог главного героя чудесным образом меняет своё расположение

Трёхсерийный фильм "Д'Артаньян и три мушкетёра" снял Георгий Юнгвальд-Хилькевич в 1978 году. В нём показали приключения гасконца и его троих друзей мушкетёров.
Издание "РБК" нашло в картине интересный киноляп. В сцене, когда люди кардинала проникли в дом главного героя, один из приспешников Ришелье поднялся на второй этаж. Там он обнаружил Д'Артаньяна с бритвой и пеной для бритья.
В этот момент можно увидеть, что на левой ноге главного героя надет сапог. Через несколько мгновений Д'Артаньян сбегает на первый этаж. Однако в этом эпизоде сапог уже находится на его правой ноге.
Ранее Pravda.Ru писала о киноляпах в сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Артист раскрыл подробности личной жизни.