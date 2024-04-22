Никита Кологривый рассказал об особенности своей внешности, вызывающей у него одновременно комплексы и гордость

Стало известно о главном комплексе Никиты Кологривого

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

Несмотря на то что Никита Кологривый кажется человеком, который ничего не боится и не стесняется, у него, как и у большинства людей, есть свои комплексы.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwin Gerodiaz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр рассказал об особенности своей внешности: он страдает косоглазием в лёгкой форме. Особенно это проявляется, когда ему приходится фокусировать на чём-то взгляд.

Кологривый объяснил, что в расслабленном состоянии его глаза выглядят обычно, но как только ему нужно вычленить кого-то из толпы, глаза тут же начинают косить. Даже режиссёры не сразу к этому привыкли и порой думали, что актёр дурачится, что вызывало у него расстройство. В то же время нельзя сказать, что Никита совершенно недоволен такой "фишкой".