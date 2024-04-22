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Никита Кологривый рассказал об особенности своей внешности, вызывающей у него одновременно комплексы и гордость

Стало известно о главном комплексе Никиты Кологривого

1:08
Кино

Несмотря на то что Никита Кологривый кажется человеком, который ничего не боится и не стесняется, у него, как и у большинства людей, есть свои комплексы.

Стало известно о главном комплексе Никиты Кологривого
Фото: commons.wikimedia.org by Erwin Gerodiaz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актёр рассказал об особенности своей внешности: он страдает косоглазием в лёгкой форме. Особенно это проявляется, когда ему приходится фокусировать на чём-то взгляд.

Кологривый объяснил, что в расслабленном состоянии его глаза выглядят обычно, но как только ему нужно вычленить кого-то из толпы, глаза тут же начинают косить. Даже режиссёры не сразу к этому привыкли и порой думали, что актёр дурачится, что вызывало у него расстройство. В то же время нельзя сказать, что Никита совершенно недоволен такой "фишкой".

"Но вы знаете, это мне даёт приятную особенность в кино. Были ли у меня комплексы? Конечно, вы что, у меня есть комплексы. Даже вечером, когда режиссёр говорит: "Кологривый, хватит шутить, это серьёзная сцена, не надо косить глаза!" — я говорю, что у меня просто устали глаза", — поделился актёр в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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