Никита Кологривый рассказал об особенности своей внешности, вызывающей у него одновременно комплексы и гордость

Несмотря на то что Никита Кологривый кажется человеком, который ничего не боится и не стесняется, у него, как и у большинства людей, есть свои комплексы.
Актёр рассказал об особенности своей внешности: он страдает косоглазием в лёгкой форме. Особенно это проявляется, когда ему приходится фокусировать на чём-то взгляд.
Кологривый объяснил, что в расслабленном состоянии его глаза выглядят обычно, но как только ему нужно вычленить кого-то из толпы, глаза тут же начинают косить. Даже режиссёры не сразу к этому привыкли и порой думали, что актёр дурачится, что вызывало у него расстройство. В то же время нельзя сказать, что Никита совершенно недоволен такой "фишкой".
"Но вы знаете, это мне даёт приятную особенность в кино. Были ли у меня комплексы? Конечно, вы что, у меня есть комплексы. Даже вечером, когда режиссёр говорит: "Кологривый, хватит шутить, это серьёзная сцена, не надо косить глаза!" — я говорю, что у меня просто устали глаза", — поделился актёр в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.
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