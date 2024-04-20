Актёры Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд удостоились премии "Аванс"

Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд получили премию "Аванс"

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёры Марк Эйдельштейн ("Сто лет тому вперёд") и Анна Пересильд ("Слово пацана. Кровь на асфальте") удостоились премии "Аванс", пишет агентство "ТАСС".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что их наградили в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. При этом была объявлена минута молчания — присутствующие почтили память жертв теракта в "Крокус Сити Холле".

Мария Лемешева, главный редактор издания "Кинорепортёр", рассказала о критериях выбора лауреатов премии.

"Конечно, талант никто не исключает, это важно. Но мы ещё смотрим, чтобы сердцем реагировать на этого артиста. Потому что в начале пути, когда ещё не до конца точен талант, ещё впереди много чему учиться, очень важна внутренняя харизма, какой-то свет в глазах — то, что заставляет на этого актёра смотреть, смотреть в титрах его имя, запоминать", — сказала она.

Премия "Аванс" вручается журналом "Кинорепортёр" самым лучшим юным кинематографистам. Среди лиц, которые ранее получили награду, есть Милош Бикович, Ирина Старшенбаум и другие.