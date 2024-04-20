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Актёр Кит Харингтон заявил, что он сочувствует актёрам, которые исполняют роли положительных персонажей

Кит Харингтон пожалел актёров, которые играют положительных героев

0:48
Кино

Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", заявил, что он сочувствует актёрам, которым приходится играть положительных героев в кино. Об этом пишет издание "Entertainment Weekly". 

Кит Харингтон пожалел актёров, которые играют положительных героев
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кит Харингтон сообщил, что исполнять роли таких персонажей — трудная задача, поскольку их сложно сделать интересными для зрителя.

"Я сочувствую актёрам, которые играют положительных героев. Их роли слишком сложно исполнять и делать персонажей интересными. И я думаю, что люди, которые играют классические героические роли — очень талантливые люди", — заявил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что режиссёр Никита Михалков выразил сожаление насчёт эмиграции актёра Семёна Слепакова*

* признан Минюстом РФ иноагентом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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