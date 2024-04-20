Актёр Кит Харингтон заявил, что он сочувствует актёрам, которые исполняют роли положительных персонажей

Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", заявил, что он сочувствует актёрам, которым приходится играть положительных героев в кино. Об этом пишет издание "Entertainment Weekly".
Кит Харингтон сообщил, что исполнять роли таких персонажей — трудная задача, поскольку их сложно сделать интересными для зрителя.
"Я сочувствую актёрам, которые играют положительных героев. Их роли слишком сложно исполнять и делать персонажей интересными. И я думаю, что люди, которые играют классические героические роли — очень талантливые люди", — заявил он.
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* признан Минюстом РФ иноагентом.
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