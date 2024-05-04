Эти российские фильмы можно будет посмотреть в мае в кинотеатрах

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Что посмотреть: российские фильмы, которые выйдут в прокат в мае

2:27
Кино

Вот и настал месяц май! Рассказываем, показы каких российских фильмов ожидаются в нашей стране.

Что посмотреть: российские фильмы, которые выйдут в прокат в мае
Фото: commons.wikimedia.org by hashi photo is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Любви не бывает?" — 1 мая. Катя пытается перевоспитать Сашу, у которого постоянно новая девушка. Однако её действия могут привести к самой настоящей любви.

"Северный полюс" — 8 мая. История о советской подводной лодке. Экипаж отправляется к Северному полюсу.

"Сокровища партизанского леса" — 9 мая. Брат и сестра пытаются спасти музейные артефакты от немцев. Кроме того, герои надеются найти маму, которая бесследно пропала. 

"Красные лента" — 9 мая. Девочка Надя рисует ленты для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, однако вера главной героини поможет зажечь красное знамя солдат советской армии.

"Семь чёрных бумаг" — 9 мая. Действие фильма происходит в 1942 году в деревне Северной Осетии. Двое братьев просят почтальона не выдавать родственникам известия о погибших. Но что из этого выйдет?

"Как я встретил её маму" — 9 мая. Комедия про обрусевшего осетина, его родственников с Кавказа, а также невесту, которая может оказаться вовсе не возлюбленной главного героя.

"7 дней, 7 ночей" — 16 мая. Семья Гуреевых отправляется в Армению. В стране героев ждут незабываемые приключения, в том числе празднование свадьбы, которая длится сеть дней и семь ночей. 

"Каждый мечтает о собаке" — 16 мая. Юрка является замкнутым и необщительным мальчиком. Но однажды в его класс переводятся двое других школьников. 

"Огненный лис" — 18 мая. История жизни лиса по имени Ветер. Ему предстоит сразиться с медведями, спасти своих детёнышей и вернуть Лаву. 

"Майор Гром: Игра" — 23 мая. В фильме майору полиции Игорю Грому придётся сразиться с Призраком. Злодей предложит герою принять участие в опасной игре.

"Манюня: Приключения в Москве" — 30 мая. Манюня и её друзья отправляются в столицу на каникулы. Там их ждут захватывающие приключения.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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