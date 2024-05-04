Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что актёр Жерар Депардье не нуждается в помощи России

В Госдуме усомнились, что актёру Жерару Депардье требуется помощь России

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что актёр Жерар Депардье не нуждается в помощи России. Об этом он рассказал изданию "Абзац".

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Виктор Водолацкий сообщил, что в случае Жерара Депардье политика не замешана. Кроме того, по мнению депутата, актёр самостоятельно сможет разрешить возникшую ситуацию.

"Ему не нужна помощь со стороны российских властей. В истории с Депардье не замешана политика. Ему зачастую предъявляют претензии обиженные на него женщины, с которыми в дальнейшем дела разрешаются мирным путём. Я думаю, что новые обвинения закончатся тем же, чем и старые. Там идёт речь либо о вымогательстве денег, либо о пиаре", — сказал Виктор Водолацкий.

Напомним, что 29 апреля Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах. Впоследствии его арестовали, но затем отпустили. В 2013 году актёр получил гражданство России. Он признавался, что любит русскую культуру.