Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что актёр Жерар Депардье не нуждается в помощи России. Об этом он рассказал изданию "Абзац".
Виктор Водолацкий сообщил, что в случае Жерара Депардье политика не замешана. Кроме того, по мнению депутата, актёр самостоятельно сможет разрешить возникшую ситуацию.
"Ему не нужна помощь со стороны российских властей. В истории с Депардье не замешана политика. Ему зачастую предъявляют претензии обиженные на него женщины, с которыми в дальнейшем дела разрешаются мирным путём. Я думаю, что новые обвинения закончатся тем же, чем и старые. Там идёт речь либо о вымогательстве денег, либо о пиаре", — сказал Виктор Водолацкий.
Напомним, что 29 апреля Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о сексуальных домогательствах. Впоследствии его арестовали, но затем отпустили. В 2013 году актёр получил гражданство России. Он признавался, что любит русскую культуру.
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