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Гульнара Сарсенова заявила, что фильм "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана

Фильм "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане

0:54
Кино

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана. Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Гульнары Сарсеновой, члена жюри основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля.

Фильм "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она рассказала, что кинокартина собрала полные залы во время своего проката. 

"Я месяц назад пошла на фильм "Мастер и Маргарита", были полные залы, и люди аплодировали. Меня это очень сильно порадовало, и потеплело на душе. Фильм неоднозначный, конечно, но всё равно — зритель пришёл, и были у нас в Казахстане полное залы", — сообщила Гульнара Сарсенова.

Напомним, что картина Михаила Локшина вышла на экраны 25 января. Главных героев в ней сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита). 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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