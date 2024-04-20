Гульнара Сарсенова заявила, что фильм "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана. Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Гульнары Сарсеновой, члена жюри основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля.
Она рассказала, что кинокартина собрала полные залы во время своего проката.
"Я месяц назад пошла на фильм "Мастер и Маргарита", были полные залы, и люди аплодировали. Меня это очень сильно порадовало, и потеплело на душе. Фильм неоднозначный, конечно, но всё равно — зритель пришёл, и были у нас в Казахстане полное залы", — сообщила Гульнара Сарсенова.
Напомним, что картина Михаила Локшина вышла на экраны 25 января. Главных героев в ней сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).
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