Гульнара Сарсенова заявила, что фильм "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана

Фильм "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" посмотрело множество жителей Казахстана. Об этом сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на слова Гульнары Сарсеновой, члена жюри основного конкурса 46-го Московского международного кинофестиваля.

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Она рассказала, что кинокартина собрала полные залы во время своего проката.

"Я месяц назад пошла на фильм "Мастер и Маргарита", были полные залы, и люди аплодировали. Меня это очень сильно порадовало, и потеплело на душе. Фильм неоднозначный, конечно, но всё равно — зритель пришёл, и были у нас в Казахстане полное залы", — сообщила Гульнара Сарсенова.

Напомним, что картина Михаила Локшина вышла на экраны 25 января. Главных героев в ней сыграли Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).