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Майкл Мохан удивился тому, как в России назвали один из его фильмов

Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"

0:51
Кино

Майкл Мохан, режиссёр фильма "Омен. Непорочная", возмутился тем, как в России перевели название картины. Об этом он заявил в своём аккаунте социальной сети. 

Режиссёр Майкл Мохан возмутился русским названием фильма "Омен. Непорочная"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дело в том, что в оригинальном названии проекта нет слова "Омен". Майкл Мохан удивился, поскольку под этим именованием выходят другие фильмы ужасов.

"Я правильно это читаю?! Наш российский дистрибьютор изменил название фильма на "Омен. Непорочная"?", — написал режиссёр. 

Фильм "Омен. Непорочная" вышел в российский прокат 21 марта. По сюжету юная послушница Сесилия отправляется в итальянский монастырь. Там она в первый же вечер становится монахиней. Спустя некоторое время главная героиня понимает, что каким-то необъяснимым образом ждёт появления малыша. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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