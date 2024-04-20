Майкл Мохан удивился тому, как в России назвали один из его фильмов

Майкл Мохан, режиссёр фильма "Омен. Непорочная", возмутился тем, как в России перевели название картины. Об этом он заявил в своём аккаунте социальной сети.
Дело в том, что в оригинальном названии проекта нет слова "Омен". Майкл Мохан удивился, поскольку под этим именованием выходят другие фильмы ужасов.
"Я правильно это читаю?! Наш российский дистрибьютор изменил название фильма на "Омен. Непорочная"?", — написал режиссёр.
Фильм "Омен. Непорочная" вышел в российский прокат 21 марта. По сюжету юная послушница Сесилия отправляется в итальянский монастырь. Там она в первый же вечер становится монахиней. Спустя некоторое время главная героиня понимает, что каким-то необъяснимым образом ждёт появления малыша.
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