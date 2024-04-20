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Киану Ривз ведёт переговоры об участии в новом фильме Рубена Эстлунда

Киану Ривз хочет участвовать в новой картине режиссёра "Треугольника печали"

0:44
Кино

Стало известно, что актёр Киану Ривз хочет сыграть в новом фильме Рубена Эстлунда, режиссёра "Треугольника печали". Об этом сообщает издание "Variety".

Киану Ривз хочет участвовать в новой картине режиссёра "Треугольника печали"
Фото: flickr.com by Anna Hanks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас Киану Ривз ведёт переговоры о своём участии в картине "Система развлечений не работает". 

Пока почти нет подробностей предстоящего фильма. Однако Рубен Эстлунд говорил, что это будет социальная сатира. По его словам, действие развернётся в самолёте. В авиалайнере выйдет из строя развлекательная система, вследствие чего пассажиры сильно обозлятся. 

Ранее сообщалось, что актриса Лори Лафлин назвала Киану Ривза "мечтой" и "обаятельным мужчиной".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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