Киану Ривз ведёт переговоры об участии в новом фильме Рубена Эстлунда

Стало известно, что актёр Киану Ривз хочет сыграть в новом фильме Рубена Эстлунда, режиссёра "Треугольника печали". Об этом сообщает издание "Variety".
Сейчас Киану Ривз ведёт переговоры о своём участии в картине "Система развлечений не работает".
Пока почти нет подробностей предстоящего фильма. Однако Рубен Эстлунд говорил, что это будет социальная сатира. По его словам, действие развернётся в самолёте. В авиалайнере выйдет из строя развлекательная система, вследствие чего пассажиры сильно обозлятся.
Ранее сообщалось, что актриса Лори Лафлин назвала Киану Ривза "мечтой" и "обаятельным мужчиной".
Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.