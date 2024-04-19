Актёр Крис Пратт пострадал во время съёмок фильма "Милость"

Крис Пратт получил травму на 4-й день съёмок в фильме "Милость"

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Крис Пратт получил травму во время съёмок фильма Тимура Бекмамбетова "Милость". Об этом он сообщил в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Крис Пратт выложил 2 фотографии. На обоих снимках изображена его лодыжка, которая пострадала.

"Съёмкам "Милости" 4-й день. У нас такая классная команда каскадёров! А я иногда пытаюсь изобразить что-то самостоятельно. Сегодня я врезался лодыжкой в металлический столб. Интересно, что будет дальше", — написал актёр.

Премьера фильма "Милость" должна состояться 15 августа 2025 года. Крис Пратт исполнит в картине главную роль. По сюжету в недалёком будущем количество преступлений значительно возросло. Главного героя обвиняют в убийстве. Однако на самом деле он его не совершал. Ему предстоит доказать свою невиновность.

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