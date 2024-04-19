Актёр Крис Пратт пострадал во время съёмок фильма "Милость"

Актёр Крис Пратт получил травму во время съёмок фильма Тимура Бекмамбетова "Милость". Об этом он сообщил в своём Instagram*-аккаунте.
Крис Пратт выложил 2 фотографии. На обоих снимках изображена его лодыжка, которая пострадала.
"Съёмкам "Милости" 4-й день. У нас такая классная команда каскадёров! А я иногда пытаюсь изобразить что-то самостоятельно. Сегодня я врезался лодыжкой в металлический столб. Интересно, что будет дальше", — написал актёр.
Премьера фильма "Милость" должна состояться 15 августа 2025 года. Крис Пратт исполнит в картине главную роль. По сюжету в недалёком будущем количество преступлений значительно возросло. Главного героя обвиняют в убийстве. Однако на самом деле он его не совершал. Ему предстоит доказать свою невиновность.
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