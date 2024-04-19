Завершились съёмки семейной комедии "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым

Съёмки семейной комедии Олега Асадулина "Возвращение попугая Кеши" завершились, пишет агентство "ИнтерМедиа" со ссылкой на пресс-службу проекта.
Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Кроме того, в съёмках, которые проходили в Москве и Сочи, приняли участие попугаи, обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр.
"Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнёры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, всё как у людей", — сказал Никита Кологривый.
По сюжету школьный учитель Митяй становится обладателем говорящего и очень умного попугая Кеши. У главного героя сложный период в жизни — Лера не хочет продолжать отношения, поскольку он не может обеспечить ей жизнь в изобилии. Тогда Митяй договаривается с попугаем, чтобы тот помог ему вернуть девушку. В свою очередь, учитель должен будет помочь Кеше снова встретиться с возлюбленной, с которой его разлучили.
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