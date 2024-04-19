Завершились съёмки семейной комедии "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым

Съёмки фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым завершились

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Съёмки семейной комедии Олега Асадулина "Возвращение попугая Кеши" завершились, пишет агентство "ИнтерМедиа" со ссылкой на пресс-службу проекта.

Фото: flickr.com by Mats Lindh is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый и Оксана Акиньшина. Кроме того, в съёмках, которые проходили в Москве и Сочи, приняли участие попугаи, обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр.

"Сложно ли работать с животными? Кажется, не сложнее, чем с людьми — а опыт в этом у меня уже есть. Только недавно я работал с медвежонком и вот мне посчастливилось узнать поближе род попугаев! Кока и Альба — шикарные партнёры, к ним стоит только найти подход. Впрочем, всё как у людей", — сказал Никита Кологривый.

По сюжету школьный учитель Митяй становится обладателем говорящего и очень умного попугая Кеши. У главного героя сложный период в жизни — Лера не хочет продолжать отношения, поскольку он не может обеспечить ей жизнь в изобилии. Тогда Митяй договаривается с попугаем, чтобы тот помог ему вернуть девушку. В свою очередь, учитель должен будет помочь Кеше снова встретиться с возлюбленной, с которой его разлучили.