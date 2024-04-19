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43-летняя актриса Равшана Куркова раскрыла секрет своего чудесного похудения на 14 килограммов: гены тут ни при чём

43-летняя актриса Равшана Куркова сбросила 14 килограммов после родов

1:04
Кино

43-летняя актриса актриса Равшана Куркова после родов поправилась на 14 килограммов и всего за год сумела их сбросить.

43-летняя актриса Равшана Куркова сбросила 14 килограммов после родов
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Некоторые поклонники считают, что звезде не составило никакого труда похудеть, потому что у неё хорошие гены, но сама Равшана считает, что в её возрасте гены уже не имеют никакого значения в вопросах красоты.

"Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в хорошей форме — это всегда большой труд и самодисциплина", — написала Куркова в своём микроблоге.

Актриса на личном опыте убедилась, что только физические нагрузки в сочетании со здоровым питанием могут дать положительный результат. Она не употребляет пищу с углеводами после 16:00, много двигается и занимается спортом.

Также Равшана призналась, что сразу после родов ей было трудно взять себя в руки и начать приводить себя в форму, но желание хорошо выглядеть взяло верх.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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