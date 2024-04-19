43-летняя актриса Равшана Куркова раскрыла секрет своего чудесного похудения на 14 килограммов: гены тут ни при чём

43-летняя актриса актриса Равшана Куркова после родов поправилась на 14 килограммов и всего за год сумела их сбросить.
Некоторые поклонники считают, что звезде не составило никакого труда похудеть, потому что у неё хорошие гены, но сама Равшана считает, что в её возрасте гены уже не имеют никакого значения в вопросах красоты.
"Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в хорошей форме — это всегда большой труд и самодисциплина", — написала Куркова в своём микроблоге.
Актриса на личном опыте убедилась, что только физические нагрузки в сочетании со здоровым питанием могут дать положительный результат. Она не употребляет пищу с углеводами после 16:00, много двигается и занимается спортом.
Также Равшана призналась, что сразу после родов ей было трудно взять себя в руки и начать приводить себя в форму, но желание хорошо выглядеть взяло верх.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.