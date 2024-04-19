Скорые на помощь: почему волки из "Маша и медведь" живут в убитой "Буханке" с красным крестом на борту?

Авторы мультфильма "Маша и медведь" для каждого героя придумали собственный дом

Российский мультфильм "Маша и Медведь" стал популярен во всем мире благодаря забавным персонажам с уникальными характерами и привычками.

Примечательно, что у каждого героя мультсериала есть свой дом.

Фото: YouTube канал Маша и Медведь by Скриншот видео YouTube канала Маша и Медведь is licensed under public domain

Неугомонная девочка Маша живет в уютном домике при железнодорожной станции. У Мишки и вовсе целый коттедж с камином и мансардой. Белочке — дупло, зайкам — норки. И только два незлобных волка Хитрый и Глупый, вынуждены ютиться в сломанной машине УАЗ-452 с крестом скорой помощи на борту. Правда с третьего сезона поставили на ход.

Некоторые зрители задаются вопросом, зачем авторы заставили серых жить в старой убитой "Буханке". Но ответ оказался на поверхности: именно они, словно настоящие медбратья приходят на выручку, бегут с носилками и оказывают помощь, как истинные санитары леса, каковыми и принято считать волков в природе. Так что в этом лесу не только Маша "скорая на помощь".