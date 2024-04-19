"Если будет плохо, буду ещё больше рад": поэт Юрий Энтин объяснил, почему ему будет приятно, если ремейк "Буратино" окажется плохим

Поэт Юрий Энтин будет рад, если ремейк "Буратино" получится плохим

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Поэт Юрий Энтин, написавший тексты к песням для советского "Буратино", высказал своё мнение о будущем ремейке этого фильма.

Фото: unsplash.com by Pietro De Grandi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Литератор считает, что старые сказки нужно показывать и рассказывать по-новому для современных детей, и он будет рад, если фильм получится удачным, однако Юрий Сергеевич тут же прибавил, что, если фильм окажется плохим, он будет рад ещё больше.

"Если будет плохо, буду ещё больше рад. Тогда все скажут, что был замечательный фильм, всё было гениально, а это лажа", — сказал Энтин в беседе с NEWS.ru.

Поэт собирается пойти на премьеру, но не в "Октябрь", куда его часто приглашают, а в кинотеатр в своём посёлке в Подмосковье.