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Универсальный способ, который помог Ширвиндту сохранить здоровье и дожить до 89 лет

Рецепт долголетия, который помог Ширвиндту дожить до 89 лет

1:05
Кино

Александр Ширвиндт был известен не только актёрским талантом, но и искромётным юмором. Многие его цитаты поражают мудростью в сочетании с иронией. В своих книгах актёр размышлял на разные темы, в том числе о долголетии.

Рецепт долголетия, который помог Ширвиндту дожить до 89 лет
Фото: flickr.com by Michael from Minnesota is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однажды Ширвиндт поделился способом, который позволял ему сохранить здоровье. С одной стороны, в этом способе нет ничего сложного, а с другой стороны, далеко не каждый сможет им воспользоваться.

"Как говорил кто-то у Чехова и моя покойная нянька, все болезни от нервов. А нервы — это что? Нервы — это стрессы. А стрессы — это что? А стрессы — это жизнь. Поэтому я всю жизнь стараюсь себя обезопасить иронией", — писал Ширвиндт.

Впрочем, Александр Анатольевич признавался, что с годами накапливается столько негатива, который уже ничем невозможно искоренить — ни юмором, ни иронией, однако всё же он дожил до 89 лет, значит, хотя бы частично его способ оберегания здоровья работал.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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