Детали во внешности Сулеймана из "Великолепного века", которые вызывают недоумение у турков

Сулейман не мог выглядеть так, как показали в "Великолепном веке"

1:08 Your browser does not support the audio element. Кино

"Великолепный век" — красивый костюмированный сериал о любви. Для неискушённого зрителя в нём точно нет ничего, к чему можно было бы придраться, однако турки, которые как никто осведомлены о том, как на самом деле выглядели мужчины и женщины в ту эпоху, не могут закрывать глаза на некоторые детали.

Фото: commons.wikimedia.org by Shoakat hossain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сериале Сулейман часто появляется без головного убора, а иногда и без обуви, хотя на самом деле султан не мог позволить себе находиться при ком-то другом в таком виде. Считалось, что этим он оскверняет своё тело.

Также турки не могли не обратить внимание на то, что Хюррем и другие наложницы часто красуются на экране с распущенными волосами и глубоким декольте. На самом деле это было недопустимо, особенно в присутствии посторонних мужчин.

Создатели сериала решили отступить от таких нюансов и позволить героям выглядеть не так строго, как было положено, чтобы история ещё больше пришлась по вкусу европейским зрителям, однако турки считают, что, снимая исторические сериалы, нужно придерживаться точности во всём.