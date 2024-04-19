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Детали во внешности Сулеймана из "Великолепного века", которые вызывают недоумение у турков

Сулейман не мог выглядеть так, как показали в "Великолепном веке"

1:08
Кино

"Великолепный век" — красивый костюмированный сериал о любви. Для неискушённого зрителя в нём точно нет ничего, к чему можно было бы придраться, однако турки, которые как никто осведомлены о том, как на самом деле выглядели мужчины и женщины в ту эпоху, не могут закрывать глаза на некоторые детали.

Сулейман не мог выглядеть так, как показали в "Великолепном веке"
Фото: commons.wikimedia.org by Shoakat hossain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сериале Сулейман часто появляется без головного убора, а иногда и без обуви, хотя на самом деле султан не мог позволить себе находиться при ком-то другом в таком виде. Считалось, что этим он оскверняет своё тело.

Также турки не могли не обратить внимание на то, что Хюррем и другие наложницы часто красуются на экране с распущенными волосами и глубоким декольте. На самом деле это было недопустимо, особенно в присутствии посторонних мужчин.

Создатели сериала решили отступить от таких нюансов и позволить героям выглядеть не так строго, как было положено, чтобы история ещё больше пришлась по вкусу европейским зрителям, однако турки считают, что, снимая исторические сериалы, нужно придерживаться точности во всём.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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