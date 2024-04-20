Леонардо Ди Каприо пробовался на роль Лекса Лютора в фильме о Бэтмене и Супермене

Режиссёр Зак Снайдер сообщил, что Леонардо Ди Каприо мог исполнить роль злодея Лекса Лютора в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Об этом пишет портал "TheWrap" со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused".
Режиссёр рассказал, что Леонардо Ди Каприо прекрасно понимал роль, но всё же он решил отдать её другому.
"У него было много замечательных идей, и он хорошо понимал героя. Но всё же я засомневался", — сказал Зак Снайдер.
В конечном итоге роль получил Джесси Айзенберг.
Фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" вышел в 2016 году. В картине показали первую встречу двух супергероев.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.