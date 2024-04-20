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Леонардо Ди Каприо пробовался на роль Лекса Лютора в фильме о Бэтмене и Супермене

Леонардо Ди Каприо мог бы стать Лексом Лютором в фильме о Бэтмене и Супермене

0:46
Кино

Режиссёр Зак Снайдер сообщил, что Леонардо Ди Каприо мог исполнить роль злодея Лекса Лютора в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Об этом пишет портал "TheWrap" со ссылкой на подкаст "Happy Sad Confused". 

Леонардо Ди Каприо мог бы стать Лексом Лютором в фильме о Бэтмене и Супермене
Фото: flickr.com by Eva Rinaldi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Режиссёр рассказал, что Леонардо Ди Каприо прекрасно понимал роль, но всё же он решил отдать её другому.

"У него было много замечательных идей, и он хорошо понимал героя. Но всё же я засомневался", — сказал Зак Снайдер.

В конечном итоге роль получил Джесси Айзенберг

Фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" вышел в 2016 году. В картине показали первую встречу двух супергероев.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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