В Казахстане прошёл фестиваль российского кино. Его посетило около 1,5 тысяч человек

Жителей Казахстана впечатлил российский фильм "Вызов"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В Казахстане 12-14 апреля прошёл фестиваль российского кино. Зрители высоко оценили фильм Клима Шипенко "Вызов" с Юлией Пересильд. Об этом агентству "ТАСС" рассказали в пресс-службе "Роскино".

Фото: unsplash.com by NASA is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фестиваль, который проводился в честь Дня космонавтики, посетило около 1,5 тысяч человек.

"Фаворитом казахстанской аудитории стала космическая драма "Вызов" — особый интерес фильм вызвал на фоне празднования Дня космонавтики", — сообщили в пресс-службе.

Кроме картины Клима Шипенко, на мероприятии представили и другие работы. Среди них — "Бременские музыканты", "Поехавшая", "Снегирь" и "Воздух".

При этом в пресс-службе отметили, что жители Казахстана могли лично пообщаться с отечественными деятелями кино, среди которых был и режиссёр "Вызова".

Ранее Pravda.Ru писала, как на самом деле иностранцы перевели название картины Клима Шипенко.