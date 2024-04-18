В Казахстане прошёл фестиваль российского кино. Его посетило около 1,5 тысяч человек

В Казахстане 12-14 апреля прошёл фестиваль российского кино. Зрители высоко оценили фильм Клима Шипенко "Вызов" с Юлией Пересильд. Об этом агентству "ТАСС" рассказали в пресс-службе "Роскино".
Фестиваль, который проводился в честь Дня космонавтики, посетило около 1,5 тысяч человек.
"Фаворитом казахстанской аудитории стала космическая драма "Вызов" — особый интерес фильм вызвал на фоне празднования Дня космонавтики", — сообщили в пресс-службе.
Кроме картины Клима Шипенко, на мероприятии представили и другие работы. Среди них — "Бременские музыканты", "Поехавшая", "Снегирь" и "Воздух".
При этом в пресс-службе отметили, что жители Казахстана могли лично пообщаться с отечественными деятелями кино, среди которых был и режиссёр "Вызова".
Ранее Pravda.Ru писала, как на самом деле иностранцы перевели название картины Клима Шипенко.