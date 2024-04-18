Суд взыскал с актёра Семёна Трескунова* долг за коммунальные услуги

Актёр Семён Трескунов* задолжал более 10 тысяч рублей за коммунальные услуги

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Семён Трескунов* задолжал более 10 тысяч рублей за коммунальные услуги. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

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Сообщается, что суд взыскал с актёра заявленную сумму.

"Решением мирового судьи судебного участка 340 района Восточное Дегунино города Москвы с должника — Трескунова Семёна Алексеевича* в пользу взыскателя ГБУ "Жилищник района Восточное Дегунино" взыскана задолженность по оплате коммунальных услуг в размере более 10 тысяч рублей", — сказано в сообщении.

Сейчас Семён Трескунов* живёт за пределами России. Актёр больше всего известен благодаря роли Данилы в сериале "Ивановы-Ивановы". Также он принимал участие в картинах "Частное пионерское", "Призрак" и других.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.