Даже Ваня её сдал: Иван Ургант не стал выгораживать королеву марафонов Елену Блиновскую

Иван Ургант получал от Блиновской гонорары через подставные фирмы

1:32 Your browser does not support the audio element. Кино

Ивана Урганта вызывали в налоговую в ходе следствия по делу Елены Блиновской. Предполагается, что блогерша "дробила" бизнес, чтобы не платить налоги и таким способом оплачивала, в том числе и услуги шоумена.

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Были проверены "рабочие расходы" компаний Блиновской. Выяснилось, что в 2021 году она потратила на вечеринку по случаю своего дня рождения 119 млн. рублей включая гонорары Ивана Урганта и Ксении Собчак.

СМИ узнали, что актер объяснялся с налоговой по поводу миллионов, полученных от Блиновской. В рамках сотрудничества с представителями ФНС он предоставил все необходимые документы о переводе средств со счетов фирмы, участвовавшей в схеме по уходу Блиновской от налогов.

"Даже Ваня её сдал", — узнав о ситуации, написали пользователи Сети

Связь Урганта с блогершой, находящейся в СИЗО, может снова подорвать репутацию шоумена, которую он с трудом восстанавливает после отмены его программы на ТВ.

Ведущий даже открыл благотворительный фонд, и о его миллионном взносе сразу же стало известно СМИ. Усилия вроде бы дали положительные результаты: Константин Эрнст поздравил с днем рождения, по слухам, осенью его могли бы вернуть на Первый канал.

Но всплывшие на поверхность неприглядные детали получения гонораров от Блиновской могут снова поставить будущее Урганта на телевидении под вопрос.