Даже Ваня её сдал: Иван Ургант не стал выгораживать королеву марафонов Елену Блиновскую

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Иван Ургант получал от Блиновской гонорары через подставные фирмы

1:32
Кино

Ивана Урганта вызывали в налоговую в ходе следствия по делу Елены Блиновской. Предполагается, что блогерша "дробила" бизнес, чтобы не платить налоги и таким способом оплачивала, в том числе и услуги шоумена.

Иван Ургант получал от Блиновской гонорары через подставные фирмы
Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons 4.0

Были проверены "рабочие расходы" компаний Блиновской. Выяснилось, что в 2021 году она потратила на вечеринку по случаю своего дня рождения 119 млн. рублей включая гонорары Ивана Урганта и Ксении Собчак.

СМИ узнали, что актер объяснялся с налоговой по поводу миллионов, полученных от Блиновской. В рамках сотрудничества с представителями ФНС он предоставил все необходимые документы о переводе средств со счетов фирмы, участвовавшей в схеме по уходу Блиновской от налогов.

"Даже Ваня её сдал", — узнав о ситуации, написали пользователи Сети

Связь Урганта с блогершой, находящейся в СИЗО, может снова подорвать репутацию шоумена, которую он с трудом восстанавливает после отмены его программы на ТВ.

Ведущий даже открыл благотворительный фонд, и о его миллионном взносе сразу же стало известно СМИ. Усилия вроде бы дали положительные результаты: Константин Эрнст поздравил с днем рождения, по слухам, осенью его могли бы вернуть на Первый канал.

Но всплывшие на поверхность неприглядные детали получения гонораров от Блиновской могут снова поставить будущее Урганта на телевидении под вопрос.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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