Софья Эрнст рассказала, как Сергей Бурунов помогал ей расслабиться во время съёмок интимных сцен в сериале "Содержанки"

Софья Эрнст прославилась после того, как снялась в сериале "Содержанки". Многие поклонники часто сравнивали актрису с её героиней, настолько ей удалось вжиться в роль. Эрнст это расстраивало, потому что в жизни она совсем другая, но со временем она поняла, что такие сравнения всегда связаны с высоким уровнем актёрского мастерства.
Многих удивляло, что жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста и мать троих детей согласилась на съёмки в интимных сценах, но в этом сериале без таких эпизодов невозможно было обойтись. К тому же ей повезло: по сюжету у неё был роман с героем Сергея Бурунова, а с этим актёром сниматься было легко даже в откровенных сценах.
Чувство юмора Бурунова позволяло Эрнст чувствовать себя свободно и не переживать ни о чём. Она благодарна актёру за то, что он создавал атмосферу веселья.
"Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой "партнёр по постели" — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость", — рассказала Эрнст в беседе с "7 Дней".