Софья Эрнст рассказала, как Сергей Бурунов помогал ей расслабиться во время съёмок интимных сцен в сериале "Содержанки"

Софья Эрнст рассказала, что во время съёмок интимных сцен с Буруновым ей помогал смех

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Софья Эрнст прославилась после того, как снялась в сериале "Содержанки". Многие поклонники часто сравнивали актрису с её героиней, настолько ей удалось вжиться в роль. Эрнст это расстраивало, потому что в жизни она совсем другая, но со временем она поняла, что такие сравнения всегда связаны с высоким уровнем актёрского мастерства.

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Многих удивляло, что жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста и мать троих детей согласилась на съёмки в интимных сценах, но в этом сериале без таких эпизодов невозможно было обойтись. К тому же ей повезло: по сюжету у неё был роман с героем Сергея Бурунова, а с этим актёром сниматься было легко даже в откровенных сценах.

Чувство юмора Бурунова позволяло Эрнст чувствовать себя свободно и не переживать ни о чём. Она благодарна актёру за то, что он создавал атмосферу веселья.