Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ЕЦБ потребует от Raiffeisen Bank ускорить сокращения бизнеса в России
Опасного американского преступника, который вернулся с Украины, задержали в Ватикане
Минфин допустит страховщиков к программе долгосрочных сбережений с 2026 года
В Подмосковье сдали за рубль более 200 объектов коммерческой недвижимости
Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Военный эксперт Бартош: НАТО отправит новую "партию" наёмников для помощи ВСУ
Кинологи назвали самые добрые породы собак
Перегрев экономики РФ продолжается вопреки прогнозам
В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Софья Эрнст рассказала, как Сергей Бурунов помогал ей расслабиться во время съёмок интимных сцен в сериале "Содержанки"

Софья Эрнст рассказала, что во время съёмок интимных сцен с Буруновым ей помогал смех

1:15
Кино

Софья Эрнст прославилась после того, как снялась в сериале "Содержанки". Многие поклонники часто сравнивали актрису с её героиней, настолько ей удалось вжиться в роль. Эрнст это расстраивало, потому что в жизни она совсем другая, но со временем она поняла, что такие сравнения всегда связаны с высоким уровнем актёрского мастерства.

Софья Эрнст рассказала, что во время съёмок интимных сцен с Буруновым ей помогал смех
Фото: commons.wikimedia.org by Liesel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многих удивляло, что жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста и мать троих детей согласилась на съёмки в интимных сценах, но в этом сериале без таких эпизодов невозможно было обойтись. К тому же ей повезло: по сюжету у неё был роман с героем Сергея Бурунова, а с этим актёром сниматься было легко даже в откровенных сценах.

Чувство юмора Бурунова позволяло Эрнст чувствовать себя свободно и не переживать ни о чём. Она благодарна актёру за то, что он создавал атмосферу веселья.

"Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой "партнёр по постели" — Сергей Бурунов, а он лицо юмора в нашей стране. Его шутки очень помогали — расслабляли, снимали напряжение и неловкость", — рассказала Эрнст в беседе с "7 Дней".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Пять продуктов, при употреблении которых возможно легкое набирание веса
Военный эксперт Бартош: НАТО отправит новую "партию" наёмников для помощи ВСУ
Кинологи назвали самые добрые породы собак
Перегрев экономики РФ продолжается вопреки прогнозам
В Самарском университете начаты испытания прототипа наноспутника "Аист-СТ"
Важные факторы на даче перед привозом растений
Татьяна Потёмкина: рецепт счастливой жизни у каждого свой — не родись красивой
Туристка отправилась путешествовать по Европе одна и пропала без вести в Испании
Зелёный смузи из ацеролы для поднятия иммунитета
Ксения Собчак объяснила свои слова про яхты и потребление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников