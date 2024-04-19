Я хочу остановиться на определенном этапе: Тарантино ищет идеальный сюжет для своей финальной картины

Квентин Тарантино отказался от своего десятого фильма "Кинокритик"

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Культовый режиссер Квентин Тарантино отказался от работы над своим десятым и последним фильмом. Идея рассказать о циничном кинокритике 70-х годов больше не вдохновляет его.

Тарантино также не будет снимать киноисторию о Клиффе Буте, каскадере, которого сыграл Брэд Питт в "Однажды… в Голливуде". Съемки этого проекта должны были начаться в августе, чтобы претендовать на налоговые льготы в Калифорнии в размере 20,5 миллионов долларов, но сейчас этот вопрос уже не обсуждается.

Когда-то в 2012 году Квентин Тарантино, собиравшийся покончить с голливудской карьерой после десятого фильма, сказал в интервью журналу Playboy:

"Я хочу остановиться на определенном этапе. С возрастом режиссеры не становятся лучше. Обычно худшими фильмами в их фильмографии являются последние четыре".

Если это действительно так, возможно, Тарантино ищет идеальный сюжет для своей финальной работы. Планка задрана слишком высоко предыдущими картинами, и он не может позволить себе уйти на покой с заурядным фильмом.