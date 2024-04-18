Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ковалев рассказал, что восстановление после травмы идет хорошо
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
Старания не пропали даром: Анджелина Джоли сказочно разбогатела благодаря разводу с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом

1:12
Кино

Анджелина Джоли поражала общественность своим упорством в многолетней тяжбе с бывшим мужем Брэдом Питтом, тем более многие друзья актёра уверены, что экс-супруга большую часть обвинений выдумала.

Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом
Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не так давно Джоли стала уверять, что ещё до злополучного случая в самолёте Питт часто поднимал на неё руку. Также она говорила, что он высосал из неё все соки, имея в виду не только моральную сторону, но и финансовую, ведь она выложила громадные суммы на адвокатов, однако и заработать она смогла очень даже хорошо.

Стало известно, что Джоли получила не менее 100 миллионов долларов. В эту сумму входят алименты, подарки для детей и деньги, вырученные от продажи виноградника, который супруги купили, ещё будучи вместе.

Старшая дочь бывших супругов Шайло в их конфликте поддерживает отца. С матерью у неё прохладные отношения. Шайло не хочет прислушиваться к советам Джоли по поводу выбора будущей профессии. Она считает для себя примером Брэда Питта и собирается переехать к нему в мае этого года, когда станет совершеннолетней.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Последние материалы
Тейлор-Грин заявила, что граждане США хотят мира между Москвой и Киевом
FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти
Западные области Украины больше не остаются в стороне от мобилизации
Певица Валерия на ощупь узнала продюсера Иосифа Пригожина
РИА Новости: Украина готовит Харьковскую область к боям
Джо Байден заявил о каннибалах, мешающих поискам тела его погибшего дяди
Глава Евродипломатии: единственный возможный план по Украине — план Зеленского
Ученые дали ответ, зачем кошке хвост
В Татарстане из-за мигрантов цены на такси вновь "взлетят"
РИА Новости: Украинская армия уничтожает инфраструктуру Харькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников