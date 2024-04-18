Старания не пропали даром: Анджелина Джоли сказочно разбогатела благодаря разводу с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли заработала 100 миллионов долларов на разводе с Брэдом Питтом

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Анджелина Джоли поражала общественность своим упорством в многолетней тяжбе с бывшим мужем Брэдом Питтом, тем более многие друзья актёра уверены, что экс-супруга большую часть обвинений выдумала.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не так давно Джоли стала уверять, что ещё до злополучного случая в самолёте Питт часто поднимал на неё руку. Также она говорила, что он высосал из неё все соки, имея в виду не только моральную сторону, но и финансовую, ведь она выложила громадные суммы на адвокатов, однако и заработать она смогла очень даже хорошо.

Стало известно, что Джоли получила не менее 100 миллионов долларов. В эту сумму входят алименты, подарки для детей и деньги, вырученные от продажи виноградника, который супруги купили, ещё будучи вместе.

Старшая дочь бывших супругов Шайло в их конфликте поддерживает отца. С матерью у неё прохладные отношения. Шайло не хочет прислушиваться к советам Джоли по поводу выбора будущей профессии. Она считает для себя примером Брэда Питта и собирается переехать к нему в мае этого года, когда станет совершеннолетней.