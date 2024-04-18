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В мировой классике есть много примеров: Ирина Безрукова раскрыла свое отношение к содержанству

Актриса Ирина Безрукова заявила, что женщины становятся содержанками от отчаяния

1:08
Кино

Российская актриса Ирина Безрукова высказалась о содержанках. Она считает, что есть только две причины, почему женщины могут стать содержанками.

Актриса Ирина Безрукова заявила, что женщины становятся содержанками от отчаяния
Фото: YouTube канал Рум Турист by Скриншот видео YouTube канала Рум Турист is licensed under public domain

По ее мнению, это отчаянно бедственное положение или желание спасти ребенка. Звезда уверена, что все остальное под вопросом.

"В мировой классике есть очень много моментов, когда женщина шла на этот путь, чтобы спасти ребенка от голода или что-то такое. Это принесение себя в жертву. Но все остальное — это под большим вопросом", — заявила актриса.

Третья причина — внутренняя беспринципность, когда в душе не на что опереться. Меркантильные женщины, не имеющие силы духа на самостоятельное развитие и реализацию готовы возложить ответственность за свое содержание на мужчину.

Напомним, что Ирина Безрукова была замужем дважды. В первом браке с Игорем Ливановым у нее родился сын, который умер в 2015 году. Второй брак с Сергеем Безруковым распался в 2015 году.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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