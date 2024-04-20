Кейт Уинслет пришлось изрядно постараться, чтобы получить роль Роуз в "Титанике"

Кейт Уинслет исполнила роль Роуз, возлюбленной Джека, в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник". Благодаря своему участию в картине, актриса прославилась на весь мир.
Однако, оказывается, она приложила значительные усилия, чтобы заветная роль досталась именно ей. Об этом в 1998 году Кейт Уинслет рассказала журналу "Rolling Stone".
По словам актрисы, когда она "закрыла сценарий, то заплакала ручьём" и поняла, что просто обязана сыграть Роуз.
Тогда будущая звезда "Титаника" обратилась к своему агенту, и он раздобыл личный номер режиссёра. Кейт Уинслет начала звонить Джеймсу Кэмерону и говорить, что именно она должна исполнить роль Роуз. Кроме того, актриса заявляла, что если он выберет другую, то "действительно пожалеет" — никто не сыграет лучше.
При этом она узнала, где живёт деятель кино, и прислала ему розу с запиской: "Твоя Роза".
После череды решительных действий Джеймс Кэмерон и решил отдать роль Кейт Уинслет.
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