Даниил Воробьёв рассказал о том, какой он видит Монику Беллуччи

Даниил Воробьёв отметил юмор Моники Беллуччи и сказал, что она "обычная женщина"

0:45 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр и режиссёр Даниил Воробьёв на премьере картины "Почему ты?" рассказал о своём опыте работы с Моникой Беллуччи. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

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Он заявил, что актриса и модель наделена хорошим чувством юмора, и при этом от неё чувствуется женская энергетика.

"Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия", — сказал Даниил Воробьёв корреспонденту издания.

Напомним, что режиссёр познакомился с Моникой Беллуччи во время съёмок сериала "Ривьера", который выходил с 2017 по 2020 год.