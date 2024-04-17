Даниил Воробьёв рассказал о том, какой он видит Монику Беллуччи

Актёр и режиссёр Даниил Воробьёв на премьере картины "Почему ты?" рассказал о своём опыте работы с Моникой Беллуччи. Об этом пишет издание "NEWS.ru".
Он заявил, что актриса и модель наделена хорошим чувством юмора, и при этом от неё чувствуется женская энергетика.
"Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия", — сказал Даниил Воробьёв корреспонденту издания.
Напомним, что режиссёр познакомился с Моникой Беллуччи во время съёмок сериала "Ривьера", который выходил с 2017 по 2020 год.
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