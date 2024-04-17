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Даниил Воробьёв рассказал о том, какой он видит Монику Беллуччи

Даниил Воробьёв отметил юмор Моники Беллуччи и сказал, что она "обычная женщина"

0:45
Кино

Актёр и режиссёр Даниил Воробьёв на премьере картины "Почему ты?" рассказал о своём опыте работы с Моникой Беллуччи. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

Даниил Воробьёв отметил юмор Моники Беллуччи и сказал, что она "обычная женщина"
Фото: commons.wikimedia.org by Paul Katzenberger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он заявил, что актриса и модель наделена хорошим чувством юмора, и при этом от неё чувствуется женская энергетика.

"Обычная женщина. Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия", — сказал Даниил Воробьёв корреспонденту издания.

Напомним, что режиссёр познакомился с Моникой Беллуччи во время съёмок сериала "Ривьера", который выходил с 2017 по 2020 год. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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